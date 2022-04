Bibliothèques : ce que feraient Nicolas Dupont-Aignan, Yannick Jadot et Philippe Poutou

Présidentielle 2022

Publié le 06/04/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

L’Association des bibliothécaires de France a reçu à ce jour trois réponses à sa lettre ouverte adressée le 7 mars aux candidats à l’élection présidentielle : Nicolas Dupont-Aignan, Yannick Jadot et Philippe Poutou y donnent leurs visions respectives du fonctionnement des bibliothèques territoriales.

L’ Association des bibliothécaires de France (ABF) a interrogé les candidats à l’Elysée sur divers enjeux des politiques de lecture publique : investissements et développement des bibliothèques, gratuité et liberté d’accès, pluralisme et lutte contre la censure, statut et évolution de la profession. A ce jour, trois d’entre eux ont répondu : Nicolas Dupont-Aignan, Yannick Jadot et Philippe Poutou.

Que faut-il retenir des promesses des candidats en matière de culture ?

Des augmentations plus ou moins fortes des budgets des bibliothèques

Pour ce qui est du financement des bibliothèques, Yannick Jadot avance une mesure précise et chiffrée : l’augmentation du concours particulier (part de dotation générale de décentralisation réservée aux bibliothèques) à 120 millions d’euros (contre 103,4 ...

