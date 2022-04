Yannick Jadot : « Plus de démocratie, plus de justice territoriale, plus d’écologie »

Election presidentielle

Publié le 06/04/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : Dossiers d'actualité, France

La Gazette a adressé une même liste de questions écrites à tous les candidats à l'élection présidentielle. Yannick Jadot (EELV) fait partie de ceux qui nous ont répondu. Pour le candidat écologiste, il faut donner plus de pouvoir aux régions et proposer un nouveau pacte financier aux collectivités. Il se déclare également très attaché au modèle d’une fonction publique de statut.

Faut-il un nouvel acte de décentralisation ?

Le paysage territorial n’a pas besoin d’un énième big bang territorial, qui viendrait s’ajouter aux traumatismes de la réforme ratée de 2014. La crise sanitaire a montré que les collectivités avaient su à la fois être réactives et efficaces face à l’urgence, efficaces aussi quand il a fallu préparer la relance. Dès lors, nous n’appelons pas à un nouveau grand chantier législatif, mais plutôt à un approfondissement de la décentralisation dans une triple direction : plus de démocratie, plus de justice territoriale, plus d’écologie.

Comment comptez-vous alléger le millefeuille territorial ?

L’enjeu est d’introduire davantage de souplesse dans la gouvernance de nos territoires, afin qu’ils soient davantage aux prises avec ...

