Hausse des prix des denrées alimentaires : « il faut mettre un peu de souplesse dans les mécanismes »

Commande publique

Publié le 06/04/2022 • Par Christine Berkovicius • dans : Actu juridique, France

Confrontés aux augmentations des prix des denrées consécutives à la crise sanitaire et à la guerre en Ukraine, les acheteurs plaident pour un assouplissement de la réglementation afin d’atténuer « le caractère figé des marchés publics de fournitures de denrées alimentaires ». L’institut de la commande publique et Agores, une association qui regroupe un millier de cadres gestionnaires de la restauration collective, ont cosigné un courrier en ce sens adressé au ministère de l’Economie. Le président d’Agores, Christophe Hébert, explique les raisons de cette initiative.

Quel est l’état d’esprit des acheteurs face à la hausse des prix des denrées alimentaires ?

Avec l’inflation, la guerre en Ukraine et les suites du Covid-19, on assiste à des augmentations tarifaires qui sont parfois très importantes, entre 15 et 40%, par exemple sur le blé, l’huile, etc. Cela a un impact sur les budgets et les marchés en cours.

Sur le terrain, les collègues cherchent à trouver le bon équilibre. Mais ils sont confrontés à des trésoriers payeurs qui parfois bloquent les factures, ou des fournisseurs prêts à dénoncer les marchés si l’on n’accepte pas de compenser leur manque à gagner. Il y a donc des tensions importantes et inutiles, car au bout du compte on aura besoin d’un certain nombre de produits et il faudra bien qu’on les paye.