Réforme de la protection sociale complémentaire : le décryptage de deux experts

Le décret relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales a été publié le 21 avril. Pour comprendre les enjeux et la portée de cette réforme, deux experts ont répondu à vos questions lors d'un webinaire organisé par La Gazette des communes.

La réforme de la PSC constitue une avancée sociale majeure au bénéfice des agents de la fonction publique territoriale. Elle doit maintenant faire l’objet d’une négociation nationale.

Pour mieux appréhender l’avancée des discussions et ce que contient le texte, « La Gazette des communes » a organisé, le 21 avril, un nouveau webinaire de décryptage.

Santé, prévoyance : quelles sont les avancées pour les agents ?

Selon quel calendrier ?

Qui est concerné : fonctionnaires, CDD, vacataires…

Qui définira le montant des primes ? Les garanties ?

Quelle marge de manœuvre pour les employeurs ?

Anne Seguin, Avocat conseil, chez Rigaud Avocats et Gil Avérous, Maire de Châteauroux et Président de Châteauroux Métropole ont exposé le détail de la réforme, son intérêt pour les agents et les employeurs territoriaux, et ont répondu à une partie des très nombreuses questions des internautes.

