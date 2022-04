Décentralisation : les attentes des élus locaux à la veille de la présidentielle

Election présidentielle

Publié le 06/04/2022 • Par Jean-Baptiste Forray Romain Gaspar • dans : A la une, France

Les édiles ne réclament pas un train massif de décentralisation, mais un profond changement d’état d’esprit qui redonne de l’oxygène aux collectivités territoriales.

Quarante ans après la promulgation de la première loi « Defferre », l’heure n’est plus aux textes-cathédrales, mais à la révision du Meccano entre les collectivités et l’Etat. Rassemblées sous la bannière de Territoires unis, l’Association des maires de France, l’Assemblée des départements de France et Régions de France ne veulent plus de ces lois bavardes qui définissent dans le moindre détail ce que les élus ont le droit de faire. Ou pas. Tout au contraire, elles prônent l’instauration d’un véritable pouvoir réglementaire dans leur domaine de compétence. Une arme destinée à leur redonner le pouvoir d’agir.

Un arsenal que les associations d’élus souhaitent compléter d’une révision de la Constitution. Dans le droit fil de la réforme ­d’Emmanuel Macron, avortée pour cause de conflit larvé avec le Sénat, elles veulent porter le droit à la différenciation territoriale sur les fonts baptismaux de la loi fondamentale. L’Association des maires de France milite, dans le même mouvement, pour l’inscription de la clause de compétence générale des communes dans la Constitution.

Sa consœur, Régions de France, désire, de son côté, que les langues régionales soient pleinement reconnues dans la loi fondamentale. Pour ce faire, elle veut revisiter l’article 75 de la ­Constitution. Et affirmer le principe selon lequel « la République concourt à la défense et à la promotion des langues régionales, notamment par la méthode de leur enseignement immersif ». Les maires et les présidents de département et de région affichent leur convergence de vue. Ce n’est pas le moindre des prodiges d’Emmanuel Macron que d’avoir réussi à rassembler contre lui ces élus, jadis en proie à des guerres de chapelle.

Davantage de pouvoir fiscal¶

En matière de finances locales, sans surprise, les associations d’élus plaident pour davantage d’autonomie financière et un pouvoir fiscal plutôt que des dotations et compensations qui se réduisent avec le temps. Les élus restent marqués par la fragilisation du lien entre les contribuables et leur territoire avec la fin de la taxe ­d’habitation votée pendant le mandat d’Emmanuel Macron. Ils craignent également une nouvelle réduction de la fiscalité économique locale.

Ils défendent une meilleure terri­torialisation des ressources fiscales et une approche contractuelle dont les objectifs et moyens seraient réellement négociés avec des engagements pluriannuels de la part de l’Etat.

Une question de méthode

Contrairement à Territoires unis, France Urbaine ne demande pas de nouvel acte de décentralisation. « C’est souvent plutôt une posture politique que des propositions partagées. Si on le réclame, il faut en définir le contenu et c’est là que les ennuis commencent », explique Jean-Luc Moudenc, premier vice-président de l’association et maire (LR) « Macron-compatible » de ­Toulouse. C’est avant tout une « révolution de la méthode » qu’espère France Urbaine à travers des contrats plus globaux avec l’Etat, un soutien aux expérimentations et une pluriannualité des crédits pour avoir davantage de visibi­lité, au lieu d’une flopée d’appels à projets.

Mais pas question de voir revenir les contrats de Cahors dans leur forme d’antan. « La contractualisation ne doit pas être que financière, elle doit être sur le fond, sinon on va repartir sur des fâcheries auxquelles personne n’a intérêt », prévient Jean-Luc Moudenc. Et ce n’est pas non plus à travers les contrats de relance et de transition écologique que cette relation de confiance risque de s’établir. « En termes d’usine à gaz, où on rajoute aux dispositifs existants de recyclage de crédits, on n’a pas fait mieux », tacle-t-il.

Instance de dialogue

Tous les élus locaux réclament des marges de manœuvre financières renouvelées. Régions de France profite aussi de cette présidentielle pour poser la question financière. « L’Etat fixe 92 % de nos recettes. Nous sommes les seules collectivités à avoir vu leurs dotations baisser durant cette mandature », pointe du doigt Carole Delga (PS), présidente de l’association et présidente de la région Occitanie. Ainsi, Régions de France invite l’Etat à « s’engager dans la voie d’un système de partage et de codécision pour un certain nombre d’impôts nationaux (TVA, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, CSG…). »

Intercommuna­lités de France se situe, elle, dans un registre un peu différent et demande, avant tout, la mise en place d’une instance nationale officielle de dialogue avec l’Etat comprenant des groupes de travail thématiques. Il s’agit aussi de « maintenir et conforter un grand ministère des Territoires regroupant politique de la ville, logement, numérique et transport exerçant une tutelle exclusive sur l’Agence nationale de la cohésion des territoires ». Elle souhaite, enfin, et ce n’est pas la moindre de ses préconisations, étendre le statut d’auto­rités organisatrices qu’ont déjà les intercommunalités pour la mobi­lité, les déchets ou l’habitat à ­l’urbanisme, l’énergie ou l’eau et l’assainissement.