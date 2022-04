Action logement accélérateur de la mixité du programme Action Coeur de ville

Politiques de l'habitat

Publié le 06/04/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Bruno Arcadipane, le président d'Action logement, a présenté le 5 avril le bilan de son action au profit du programme Action cœur de ville. L'opérateur a contribué au financement d'opérations de réhabilitations au cœur des centres-villes.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Alors que le programme Action Coeur de ville arrive dans sa dernière année – un second programme a déjà été annoncé pour la période 2022 -2026 – Action logement, qui a prévu de consacrer 1,5 milliards au programme, tire le bilan de son action. Son soutien se réalise sous forme de prêts et de subventions versés directement aux opérateurs du logement social et aux investisseurs privés, pour des opérations immobilières identifiées en partenariat avec les communes.

Selon Bruno Arcadipane, président d’Action logement, « les résultats sont là : nous avons œuvré pour la mixité sociale, avec une nouvelle offre de logement diversifiée – du logement intermédiaire, en accession à la propriété ou libre – particulièrement adaptée aux jeunes actifs. On rentre ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne