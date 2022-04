Lien social : la mission Vignal préconise le déploiement de 7000 médiateurs sociaux

Médiation sociale

Publié le 05/04/2022 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Cinq mois après le lancement de sa mission, le député (LREM) de l’Hérault, Patrick Vignal, a remis le 28 mars au Premier ministre un rapport destiné à "remettre de l'humain dans les territoires". L'occasion de faire la promotion de la médiation sociale, de mieux la reconnaître et de proposer le déploiement de 7000 médiateurs pour tisser du lien social et contribuer à la tranquillité publique.

La médiation sociale aurait donc franchi le cap de l’âge adulte. Depuis « les emplois jeunes » de la fin des années 90, elle a fait un long chemin pour s’imposer dans le paysage de nos villes. Et séduire les élus locaux qui sont de plus en plus nombreux à se laisser séduire par ces agents dont la seule arme est d’«aller vers» les habitants et de les écouter. Ils seraient 12000 aujourd’hui à sillonner les rues, les transports, les hôpitaux, les établissements scolaires. Leurs missions : résoudre les petits conflits de la vie quotidienne, faire le lien avec la population d’un quartier, apporter une aide aux personnes en détresse…

Dans un rapport remis le 28 mars au Premier ministre et intitulé « Remettre de l’humain dans les territoires », le député LREM de l’Hérault ...