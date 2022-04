Travail social : un plan de soutien qui ne convainc pas les syndicats

Travail social

Publié le 05/04/2022 • Par Mariette Kammerer • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Régions, Toute l'actu RH

Le département de la Seine Saint-Denis lance un plan d’action pour « valoriser les métiers, recruter plus et mieux, et soutenir » les agents du travail social. Les syndicats sont sceptiques, voire franchement déçus.

« 15 millions supplémentaires par an seront investis pour redonner du sens au travail social », a annoncé le 31 mars le conseil départemental de la Seine Saint-Denis, Stéphane Troussel (PS), dans un communiqué. A l’occasion d’une inauguration de locaux, il a présenté son « plan d’action ambitieux » pour le travail social, autour de trois objectifs : « revaloriser les métiers, recruter plus et mieux, fidéliser et mieux soutenir les professionnels ».

Cela fait suite à « un an de concertation inédite » lancée en 2021, autour du service social départemental et de l’aide sociale à l’enfance, très impactés par la pandémie. Cette concertation a pris la forme « de questionnaires élaborés avec des agents et les syndicats », « remplis par 350 agents », et « d’ateliers participatifs thématiques ...

