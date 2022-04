Accueil

Le patrimoine, trésor des petites villes de demain

Publié le 11/04/2022 • Par Sophie Le Renard • dans : France, Innovations et Territoires

C. Herbaux

Le patrimoine est un atout important pour les petites villes rurales. Mais des moyens sont nécessaires pour le rénover et en faire un vecteur d'attractivité. Les communes bénéficiant du dispositif Petites villes de demain vont disposer d’ingénierie et de financements. Il faut recruter un chef de projet, un engagement des acteurs institutionnels, et un accompagnement sur les outils et leur financement.

