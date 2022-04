Patrimoine : le Sénat tire les leçons du plan de relance

Patrimoine

Publié le 05/04/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Comme il l’avait fait fin 2021 pour le secteur de la création, le Sénat dresse le bilan du plan de relance dans le secteur du patrimoine. Le rapport d’information adopté le 29 mars pointe plusieurs dérives comme l’exclusion « de facto » des communes rurales. A la lumière des difficultés constatées, il propose une feuille de route pour revoir rapidement la gestion des crédits du patrimoine.

Rédigé par les deux sénateurs Else Joseph (Ardennes, LR) ) et Olivier Pacaud (Oise, rattaché au groupe LR), le rapport d’information « sur le bilan du plan de relance en faveur des patrimoines » commence par un satisfecit : les deux auteurs saluent « un signal très positif » adressé à ce secteur d’activité, hissé au rang de levier pour la relance (grâce aux emplois non délocalisables, aux savoir-faire valorisés et aux effets sur l’attractivité territoriale).

Autre motif de satisfaction, l’ampleur des crédits déployés : 614 millions fléchés pour le patrimoine (sur un total de deux milliards d’euros pour la culture), qui se répartissent en deux enveloppes ...

