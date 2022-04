Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique La commande publique à l’épreuve de la crise des prix et de l’urgence climatique

Journée de l’achat public

La commande publique à l’épreuve de la crise des prix et de l’urgence climatique

Publié le 05/04/2022 • Par Christine Berkovicius • dans : Actu juridique, France

D.R.

La journée de l’achat public organisée le 31 mars par La Gazette des communes et Le Moniteur a balayé l’actualité de la commande publique de ces dernier mois. Deux sujets ont dominé les échanges, la hausse des prix liée aux suites de la crise Covid et à la guerre en Ukraine, qui bouleverse l’économie des marchés. Et les récentes évolutions législatives en faveur d’une commande publique plus durable, avec quelques bonnes pratiques à la clé pour lancer le mouvement.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Achats publics

Commande publique

Marchés publics