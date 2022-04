La Fédération nationale des gardes champêtres change de tête

Publié le 07/04/2022 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

A 39 ans, Christian Comin, garde champêtre à Etaules (Charente-Maritime), devient le nouveau président de la Fédération nationale des gardes champêtres. Il succède à Jacques Armesto, à la tête de la fédération depuis 28 ans. Ce dernier reste vice-président et membre du conseil d’administration.

Vous avez été élu le 2 avril président de la Fédération nationale des gardes champêtres (FNGC) pour trois ans. Vous succédez ainsi à Jacques Armesto, président depuis 28 ans. Faut-il s’attendre à des changements ?

Je suis vice-président de la FNGC depuis 2012 et adhérent à la FNGC depuis mon entrée en fonction comme garde champêtre en 2007. Je suis également le porte-drapeau de la FNGC. Je me place donc dans la continuité de Jacques, qui reste d’ailleurs à mes côtés comme vice-président. Nous allons donc poursuivre le travail entamé. Et, dans un premier temps, continuer à travailler sur les mesures réglementaires qui doivent découler de la loi Sécurité globale : les tenues, les cartes professionnelles, les véhicules, le port des caméras piétons.