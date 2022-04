DGF 2022 : ça baisse pour la moitié des communes, ça monte pour l’autre moitié

Finances locales

Publié le 08/04/2022 • Par Alexandre Léchenet Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF), principale dotation de l'Etat aux collectivités, reste stable dans les communes comme dans les intercommunalités en 2022, au niveau national. Mais cette stabilité cache des variations à la hausse et à la baisse au niveau local. Analyses.

La DGCL a mis en ligne, vendredi 1er avril, les montants de dotation globale de fonctionnement (DGF) qui seront versés cette année aux communes, EPCI et départements. L’enveloppe, votée lors de la loi de finances 2022, est stable sur un an et s’élève à 26,6 milliards d’euros. Le montant global de la DGF attribué aux communes continue même, légèrement, d’augmenter de 0,5 % par rapport à l’an dernier, à plus de 12 milliards d’euros, soit + 2,45 % par rapport à 2017.

Dotations 2022 : Découvrez combien touchera votre collectivité

Des hausses et des baisses collectivité par collectivité

Mais ces chiffres, fixes au niveau national, cachent certaines disparités au niveau local au grand regret des élus locaux. Depuis 2017, la DGF a baissé de plus de 5 % dans plus de 13 500 communes.