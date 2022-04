Turnover : et si c’était (parfois) une bonne chose ?

Amplifiée par deux années de crise sanitaire, la mobilité professionnelle semble aujourd’hui ancrée comme une tendance de fond qui concerne cadres et non cadres. Risque ou opportunité ?

Par Xavier Laisne, attaché principal

Depuis sa création en 1984, la fonction publique territoriale (FPT) offre la possibilité aux agents de changer d’employeur par la mobilité. Elle s’est progressivement enrichie avec des passerelles vers d’autres versants de la fonction publique (État et hospitalière) et vers le secteur privé. En 2018, le taux de rotation dans la FPT a été de 8,9 %. Souvent associé à une déstabilisation de l’organisation du travail et aux risques psychosociaux, le turnover a souvent été considéré comme un effet indésirable, symptôme d’un malaise et d’une incapacité des managers à ...