Prévention

Publié le 28/04/2022 • Par Monique Clemens • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu expert santé social, Actu experts prévention sécurité, France, Innovations et Territoires, Métier et carrière santé social

Former les agents en une heure aux gestes de premiers secours grâce à la réalité virtuelle pour répondre à la circulaire interministérielle d’octobre 2018. Telle est la promesse de la start-up D’un seul geste. Mais attention au risque de laisser de côté les réfractaires au numérique.

En France, où 50 000 arrêts cardiaques sont recensés par an, le taux de survie n’est que de 5 %, contre 40 % en Norvège. Seuls 20 % des Français sont formés aux gestes de premiers secours, alors que 95 % des ­Norvégiens ont été sensibilisés à la pratique du massage cardiaque et à l’utilisation du défibrillateur. Avec un taux de formation de 80 %, 20 000 vies pourraient être sauvées, estime-t-on. D’où la circulaire interministérielle du 2 octobre 2018 relative à la généralisation, auprès des agents publics, des forma­tions aux gestes de premiers secours.

« On n’y est pas, mais la circulaire a donné un élan », constate Emmanuel Bourcet, directeur général de la start-up D’un seul geste, qui propose une formation doublement innovante : un format d’une heure, en individuel, et le recours à la réalité virtuelle. Et la possibilité d’une formation en e-learning pour maintenir les compétences.

Les sens et l’émotion mobilisés

Concrètement, l’agent passe une heure avec un formateur qui le guide dans l’expérience proposée : une mise en situation de secours amenée par un casque de réalité virtuelle, avec images et sons, et un massage cardiaque à réaliser sur un mannequin bien réel, lui. « La réalité virtuelle permet de faire vivre une situation au plus proche du réel et ­mobilise les sens et l’émotion, et le microchoc émotionnel ressenti s’ancre dans la mémoire plus longtemps », ajoute Emmanuel Bourcet.

La formation a reçu l’agrément du ministère de l’Intérieur. La métropole du Grand Paris, les agents de la ­direction achats de l’Etat, à Bercy, l’université ­Grenoble Alpes, les villes de Suresnes, Neuilly-sur-Seine, Saint-Egrève ou Bar-le-Duc l’ont déjà sollicitée.

Au rythme de « Staying Alive »

Conseiller en prévention de la ville de Bar-le-Duc (14 600 hab., Meuse), dont les ressources sont mutualisées avec celles de la communauté d’agglomération et du centre intercommunal d’action sociale (550 agents au total), Thomas Guicheteau a été séduit par l’expérience, l’aspect condensé de la formation… et le massage cardiaque au rythme de « Staying Alive », des Bee Gees ! La mairie a ­choisi l’abonnement avec transfert de compétences à un formateur interne – une alternative à la formule tout compris, pour laquelle la start-up s’appuie sur une quarantaine de formateurs indépendants répartis dans l’Hexagone. « Pédagogiquement, la formule me convient. C’est très réaliste par rapport à une formation classique, cela donne l’impression d’un jeu vidéo, mais c’est sérieux », estime-t-il.

En 2021, une centaine d’agents de Bar-le-Duc ont été formés, dont 30 lors de la journée test, et 70 de plus étaient inscrits au planning pour janvier et février 2022. « On monte en puissance, les agents en parlent et donnent envie aux autres de se former », apprécie Marie-Josée Hornberger­, élue déléguée aux RH.

Contact : Emmanuel Bourcet, directeur général, 06.62.01.09.34, hello@dunseulgeste.fr