Un jeu et un guide pour des repas à la cantine plus écolos

Restauration scolaire

Publié le 06/04/2022 • Par Hélène Huteau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Parce que l’écologie en cuisine ne s’arrête pas à l’anti-gaspi et au compostage des biodéchets, l’association Bon pour le Climat édite un jeu pédagogique pour apprendre aux (futurs) restaurateurs à réduire l’impact climat de leur assiette.

En France, l’alimentation représente un quart des émissions de gaz à effet de serre (GES), autant que les transports et plus que l’habitat ! Les trois quarts de ces GES proviennent de la production agricole. En cause : la part essentiellement animale des plats servis dans la restauration française (viande, crème et lait).

Rapport du Giec : diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, c’est possible

Bon pour le Climat vient de publier un jeu de cartes, assorti d’un guide pédagogique et d’un diaporama, qui invite à revisiter les 32 plats les plus courants au restaurant, en France, sous l’angle de leur impact carbone. Sans dénaturer les plats, les élèves cuisiniers ou ceux en poste peuvent se rendre compte que leur marge de manœuvre pour le climat est grande ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Éducation et vie scolaire E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Education et Vie scolaire pendant 30 jours J’en profite