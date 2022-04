Renforcer la citoyenneté des jeunes : l’Etat pointé du doigt pour son manque de pilotage

Citoyenneté

Publié le 04/04/2022 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Pour les députés David Corceiro et Marianne Dubois, l’école ne remplit pas son rôle d’éducation à la citoyenneté. Dans un rapport d’évaluation ils préconisent une plus grande ouverture aux élus locaux et aux acteurs de l’éducation populaire.

Non seulement la jeunesse s’éloigne des modes traditionnels de l’expression politique, mais elle doute de plus en plus de l’intérêt de la démocratie. C’est le constat que dressent David Corceiro, député du Val d’Oise (Modem) et Marianne Dubois, députée du Loiret (LREM), co-auteurs du rapport sur l’évaluation des politiques publiques en faveur de la citoyenneté, remis le 8 mars dernier. Abstention record lors des municipales de 2020 (72% pour les 18-24 ans), difficultés à se positionner sur l’échiquier politique, mais engagement croissant dans le cadre associatif, qui est passé de 16% chez les moins de 35 ans en 2010 à 22% en 2019… Les députés soulignent la transformation de la mobilisation des jeunes, « marquée par un rapport plus critique, et potentiellement plus protestataire, envers la ...