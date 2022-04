Accueil

Raccordement à la fibre : « dernier avertissement » de 28 collectivités

Raccordement à la fibre : « dernier avertissement » de 28 collectivités

Publié le 04/04/2022 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

Dans un communiqué publié par l'Avicca, qui rassemble des collectivités engagées dans le numérique, 28 collectivités déplorent la mauvaise qualité des raccordements à la fibre, et dénoncent le non respect du nouveau contrat de sous-traitance. Elle réclament des comptes-rendus exploitables et la communication des plannings d'intervention pour pouvoir contrôler les raccordements.

