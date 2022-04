Le candidat Macron remet la fusion métropole-département sur l’établi

Présidentielle 2022

Publié le 04/04/2022 • Par Caroline Garcia • dans : France

Dans les Alpes-Maritimes, plusieurs élus se sont officiellement prononcés contre la fusion du conseil départemental avec Nice Côte d’Azur. Un projet poussé par le candidat Macron lors de la présentation de son programme de campagne présidentielle.

Ils n’ont pas trainé pour organiser un vote contre la fusion de Nice Côte d’Azur avec les Alpes-Maritimes, envisagée par Emmanuel Macron lors de la présentation de son programme de campagne présidentielle, le 17 mars 2022.

Le président LR du conseil départemental, Charles Ange Ginésy, et quatre des sept présidents des intercommunalités du département réunis le 29 mars pour l’assemblée du pôle métropolitain Cap Azur, ont voté à l’unanimité contre toute fusion du département et de la métropole niçoise. « Résolument opposé à cette vision inadaptée, j’ai rappelé l’importance du couple département-communes, indique Charles Ange Ginésy, considérant que ce couple est « le garant » de « la proximité, de la solidarité territoriale et sociale » dont les citoyens ont « plus que jamais besoin ». Le ...

