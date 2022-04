Politique de l’eau : ce qu’il faut changer (ou pas) dans le modèle actuel

Eau-Biodiversité-Climat

Publié le 06/04/2022 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, actus experts technique, France

Si le modèle français de l'eau est souvent cité en référence, il s'appuie sur un cadre ancien et a été quelque peu malmené ces derniers temps. Faut-il donc le redéfinir, le revoir à la marge et, au final, que faut-il garder ou changer ? Le Cercle français de l'eau a lancé un cycle de conférences sur la nécessité de faire une nouvelle loi sur l'eau.

“Faut-il une nouvelle loi sur l’eau ? “ L’intitulé du colloque du Cercle français de l’eau (CFE) était alléchant. Mais autant mettre fin dès maintenant à tout suspense : la quasi-unanimité des intervenants (élus locaux, parlementaires, experts, etc.) ont balayé la nécessité d’une nouvelle loi.

En revanche, il a été question des points forts et faibles de la politique de l’eau et de ses outils actuels. Et donc de ce qu’il fallait faire évoluer. En voici les principaux enseignements.

Conserver les agences de l’eau

Tous les intervenants ont été d’accord pour saluer le modèle français de l’eau, créé par les deux lois sur l’eau de 1964 et 1992 (aucune référence par contre à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006). “Ce modèle fait école dans le monde, et il n’y a que nous pour ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec les dossiers