Précarité

Les CCAS à la pointe de la lutte contre la pauvreté enracinée

Publié le 04/04/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Adobestock

Lors du congrès annuel de l’Union nationale des centres communaux d’action sociale, les élus locaux et les représentants des associations et de l’Etat ont fait un bilan de la gestion de la crise sanitaire et esquissé les enseignements à en tirer pour répondre à l’enracinement de la pauvreté.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Lutte contre la pauvreté

Social