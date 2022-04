Déserts médicaux : les propositions des médecins libéraux franciliens

Santé

Publié le 04/04/2022 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Régions

L’Île-de-France est le premier désert médical français, alerte l’Union régionale des professionnels de santé des médecins libéraux de la région. Elle a soumis ses propositions pour prévenir la catastrophe, alors que près d’un médecin sur deux en Île-de-France a plus de 60 ans.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Tous les voyants sont au rouge, prévient l’Union régionale des professionnels de santé (URPS) médecins libéraux Île-de-France, lors de sa matinée consacrée à la désertification médicale le 30 mars. En dix ans, la région Ile-de-France a perdu 3 742 médecins libéraux dont 1 821 généralistes, 28 % de ses dermatologues, 26 % de ses gynécologues, 22 % de ses ophtalmologues et de ses rhumatologues…

En raison d’une pyramide des âges défavorable, la région va perdre jusqu’à 50 % de son offre de soins en médecine libérale d’ici cinq ans, plus de 30 % des psychiatres, dermatologues, gynécologues, ORL et rhumatologues ayant plus de 65 ans…

Inégalités territoriales

Les inégalités territoriales s’ajoutent au diagnostic : l’Île-de-France concentre 21,5 % des 204 000 médecins en exercice en 2021, mais ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite