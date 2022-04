Accueil

La République des consultants Michel Klopfer : « Distinguer le bon du mauvais usage des consultants dans les collectivités »

Michel Klopfer : « Distinguer le bon du mauvais usage des consultants dans les collectivités »

Publié le 05/04/2022 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, Billets finances, France, Opinions

morganimation / Adobe Stock

Après le rapport sénatorial publié le 17 mars dernier sur l'influence croissance des cabinets de conseil sur les politiques publiques, Michel Klopfer fondateur du cabinet de conseil en finances locales CMK réagit dans une tribune et rappelle l'importance de bien définir son besoin et sa demande avant de passer par un consultant. un bon prestataire et un bon acheteur public : c'est à ce prix que les collectivités peuvent prétendre avoir une expertise utile.

Michel Klopfer Fondateur de CMK