Police municipale

Terrasses chauffées ou climatisées : une nouvelle infraction de la compétence des policiers municipaux

Publié le 06/04/2022 • Par Géraldine Bovi-Hosy • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, Actu juridique, France, Vos questions / Nos réponses prévention-sécurité • Source : Géraldine Bovi-Hosy

Shocky /Stock.adobe.com

Avec un regain du froid, l’entrée en vigueur de l’interdiction d’emploi de système de chauffage sur les terrasses de cafés ou restaurants non fermées tombe mal pour certains professionnels du secteur et pour leurs clients. Sur la base d'un décret du 30 mars, policiers municipaux et gardes champêtres vont pouvoir sévir dès à présent. Analyse par notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Police municipale