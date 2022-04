Sécurité

[Carte] Plus de 40 contrats de sécurité intégrée ont d’ores et déjà été signés

Publié le 04/04/2022 • Par Alexandre Léchenet Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

© Gérard Bottino - stock.adobe.com

Un an et demi après la signature du premier contrat de sécurité intégrée (CSI) à Toulouse, «La Gazette» dresse un premier bilan : plus de 40 CSI ont été signés entre l'Etat et une soixantaine de collectivités dans toute la France, s'engageant souvent sur une hausse locale des effectifs de policiers nationaux et municipaux.

