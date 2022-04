Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 26 mars au 1er avril sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Microclimat – Le dernier Bilan mondial de l’action climatique des territoires, publié par l’association Climate chance, met encore en avant le rôle important des collectivités locales en faveur du climat. Le texte relève ainsi que les municipalités avaient « globalement atteint leurs objectifs 2020 de réduction d’émissions ». Parmi les nombreuses actions et initiatives développées et appliquées localement, le rapport souligne l’explosion des contrats avec les producteurs d’énergies renouvelable, la diversification des modes de transport (en particulier le développement des politiques vélo), la prolifération des bus électriques et hybrides ou les nombreux espaces verts et végétalisations des villes pour lutter contre les îlots de chaleur.

Trier sur le volet – Alors que l’article L.541-21-1 du Code de l’environnement stipule que les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source ne doivent pas être mélangés avec d’autres déchets, un arrêté, présenté par Environnement magazine, présente quelques dérogations. Elles concernent les déchets compostables et biodégradables tels que les sacs de collecte en papier-carton, les filtres à café et leur contenu, les sachets de thé ou, encore, des biodéchets comme des fleurs fanés, cheveux ou poils d’animaux. Et si la collecte des biodéchets est facultative, chaque collectivité est libre de définir les déchets pouvant être acceptés ou non.

Sous le soleil – A partir d’une technologie qui géolocalise les bâtiments et identifie les modules présents sur les toits, la start-up NamR a publié un classement 2020 des villes les mieux équipées en panneaux photovoltaïques. Comme le rapporte le site Green Univers, les communes du sud de la France sont, sans surprise, les mieux dotées avec Hyères, Perpignan et Pessac dans le trio de tête. La première est ainsi la ville de plus de 50000 habitants disposant de la plus grande proportion de panneaux par rapport à la surface totale de toit. L’étude présente aussi les régions les mieux équipées avec la Nouvelle-Aquitaine (2753 MW de puissance raccordée), l’Occitanie (2160 MW) et Paca (1436 MW) [lire aussi notre article].

Vive le sport – Le groupe bancaire BPCE a publié, sur son site Internet, une enquête concernant le rôle des collectivités locales dans le financement du sport [lire aussi notre article]. Il ressort ainsi qu’elles sont bien « le premier financeur du sport en France » (montant estimé à 12,5 milliards d’euros par an, en particulier pour la construction et la gestion des équipements sportifs) et que les communes sont en première ligne. Autre point relevé par l’étude : le rôle déterminant des intercommunalités qui permettent de prendre en charge les équipements les plus onéreux (piscines…). Et si l’étude souligne qu’il reste encore beaucoup à faire tant les besoins sont nombreux, elle note que 57% des équipements ont été mis en service ou rénovés depuis 1995 [lire aussi notre article].

Ville verte – Un article des Echos met en avant les ambitions vertes de la métropole de Dijon [lire aussi notre article]. Pour réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre, l’agglomération a pour projet la production locale d’hydrogène destinée à alimenter une flotte de 120 bus et 42 bennes à ordures ménagères. Autre projet : construire des quartiers à énergie positive équipés de panneaux photovoltaïques destinés à de l’autoconsommation.

Biocarburant – Un nouveau type de véhicules est désormais éligible à la vignette Crit’Air 1 : ceux roulant exclusivement au B100. Comme l’explique La France Agricole, ce biocarburant est issu à 100% de colza français, et cette mesure ravit la filière des huiles et protéines végétales. Destinés aux flottes professionnelles de véhicules lourds (bus, bennes, camions…), ces derniers pourront donc circuler dans les ZFE.

Déviation – 20 Minutes s’interroge : le Grand contournement ouest de Strasbourg, ouvert depuis décembre, a-t-il permis d’améliorer la qualité de l’air ? Si le trafic routier a bien baissé dans la capitale alsacienne, les indices de qualité de l’air restent dégradés. Mais Atmo Grand Est estime qu’il faut attendre au moins 6 mois pour en juger, car les polluants NO2 et PM10 peuvent varier en fonction de nombreux facteurs (météo…).

Et aussi…

Dans le Calvados, des travaux ont permis à un étang asséché de redevenir une zone humide [Le Parisien] ;

En Moselle, les services et entreprises de transports manquent de conducteurs de bus [Le Républicain Lorrain] ;

Après les péniches bars et restaurants, le Rhône va accueillir un théâtre flottant [Actu.fr].