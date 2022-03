Elysée 2022 : quatre lignes de partage qui se dessinent en matière de culture

Election présidentielle

Publié le 31/03/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Dossiers d'actualité, France

Les organisations professionnelles du secteur public du spectacle vivant ont réuni le 30 mars à Paris les représentants de cinq des douze candidats à l’élection présidentielle. Objectif : obtenir des précisions sur les intentions des prétendants à l’Elysée. Les réponses des porte-parole ont mis en lumière quatre points, omniprésents dans leurs interventions, notamment sur la compétence culturelle et l'éducation artistique.

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

L’Union syndicale des employeurs du secteur public du spectacle vivant (USEP-SV)(1) voulait initialement réaliser un film avec les principaux candidats à l’élection présidentielle, pour leur faire préciser leurs intentions en matière de politique en faveur du spectacle vivant.

Pour cause d’aléas des agendas, le projet n’a pas vu le jour. Seules des séquences filmées ont pu être réalisées et mises en ligne avec Anne Hidalgo (PS) et Yannick Jadot (EELV).

En lieu et place d’un film, l’USEP-SV a donc opté pour la formule d’un débat, organisé le 30 mars, à Paris, au Théâtre ouvert (Paris) avec les représentants de cinq candidats à l’élection présidentielle :

Aurore Bergé, député LREM des Yvelines, pour Emmanuel Macron ;

Laure Darcos, sénatrice LR de l’Essonne, pour Valérie ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne