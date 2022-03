Orpea : le rapport de la discorde

Autonomie

Publié le 31/03/2022

Après un imbroglio de plusieurs jours, le rapport d’enquête Igas / IGF paraîtra bien, mais dans une version expurgée. La justice est saisie, les contrôles se poursuivent et un décret est en gestation.

La lame de fond déclenchée à la suite de la parution de l’ouvrage de Victor Castanet, Les fossoyeurs, n’en finit pas de déferler. Début février, l’Igas et l’IGF ont été chargées d’une double enquête sur les établissements du groupe dont les conclusions étaient à remettre le 15 mars.

Scandale Orpea : le modèle des Ehpad dans la tourmente

Après « un examen approfondi des pratiques et du fonctionnement du groupe, en menant des investigations sur place et sur pièces à la fois au siège du groupe et au sein de dix Ehpad dont il assure la direction, et en s’appuyant également sur le plan de contrôles demandé par le gouvernement aux ARS » indique le communiqué de presse du 28 mars 2022, après une période d’échanges contradictoires avec Orpéa, le rapport d’enquête a été remis à la ...

