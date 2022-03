Equipements sportifs

Le financement du sport, un levier politique fort pour les collectivités

Publié le 31/03/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actualité Club finances, France

Les communes et, dans une moindre mesure, les intercommunalités, Départements et Régions, sont les premiers financeurs publics du sport en France. C’est le résultat d’une étude que publie l’Observatoire de l’économie du sport du groupe BPCE. Un engagement des élus qui devrait se poursuivre, pour peu qu’ils prennent en compte plusieurs évolutions en cours… et que les autres acteurs, dont l’Etat, les aident.

