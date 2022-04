« De nouveaux profils d’ingénieurs arrivent »

Vincent Bimbard est le président de l’AITF, l'Association des ingénieurs et ingénieurs en chef territoriaux de France. Il livre son regard sur les enjeux du métier face à la transition écologique et l’attractivité de la fonction publique territoriale.

La transition écologique et la nécessité de transversalité sont les enjeux de notre temps. La formation des ingénieurs les prépare-t-elle à ces nouveaux paradigmes ?

Non. Le découpage du concours en cinq options et quatorze spécialités date de vingt ans. Ces spécialités datent d’un autre temps, et les ingénieurs ne s’y retrouvent pas. Le concours est très vertical, alors que les métiers sont plus transversaux, et que les collectivités ont besoin d’agents polyvalents. Au quotidien, on n’est plus du tout en silo. Il faut des gens ...