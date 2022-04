Le béton se convertit au bois et gagne un bilan carbone négatif

Le béton de bois, matériau composite formulé à partir de matériau biosourcé, commence à être utilisé pour la construction de bâtiments publics.

Les matériaux biosourcés ont le vent en poupe dans la construction. Les collectivités sont de plus en plus séduites par les nouveaux produits lancés sur le marché. Dernière invention en date, le béton de bois est un matériau constitué d’un mélange de copeaux de bois et de ciment de type CEM II. Il permet de réaliser des murs porteurs et des dalles de bâtiment. L’entreprise CCB Greentech, la seule à proposer cette solution sur le marché en France pour ce type d’application, a livré l’an dernier un établissement recevant du public d’une capacité de 400 personnes près de Toulon (Var). Elle travaille en ce moment sur un chantier avec ...