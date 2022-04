Les consommations électriques du quartier de Lyon Part-Dieu sous contrôle

Vincent Bimbard est le président de l’AITF, l'Association des ingénieurs et ingénieurs en chef territoriaux de France. Il livre son regard sur les enjeux du métier face à la transition écologique et l’attractivité de la fonction publique territoriale. ...

Qui sont les actrices et acteurs de l'ingénierie territoriale ? A travers une galerie de portraits, ce dossier présente les hommes et les femmes de terrain, leurs parcours, motivations et regard sur leur métier. ...