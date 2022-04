Pollution : où en sont les collectivités dans la mise en place des ZFE-m ?

Les métropoles se basent sur les zones de leur agglomération où la pollution de l’air dépasse les seuils définis par l’Union européenne pour décider du périmètre de leur zone à faibles émissions mobilité. Mais elles suivent à leur rythme le calendrier préconisé par la loi.

Pour définir le périmètre de leur zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m), la plupart des métropoles partent d’une même démarche. Il s’agit d’identifier les zones de leur agglomération où la pollution de l’air aux particules fines et aux oxydes d’azote (NOx) dépasse régulièrement les seuils définis par l’Union européenne. « Pour évaluer la faisabilité d’une ZFE-m et définir son périmètre, nous avons engagé dès 2018 une étude sur la qualité de l’air en coopération notamment avec l’ATMO Occitanie, conjuguée à une recherche technique sur un périmètre possible à délimiter », explique Nathalie Gourdoux, directrice environnement et énergie de Toulouse métropole (Haute-Garonne).

Déterminer un périmètre de ZFE-m

À partir des résultats de ces études, la métropole a alors fixé un périmètre de ZFE-m correspondant aux zones de l’agglomération les plus touchées par les dépassements de seuils de pollution. « On a ainsi circonscrit la ZFE-m à la ville de Toulouse et à deux communes limitrophes qui font partie d’un secteur ouest-sud-ouest de l’agglomération où la population est la plus exposée à la pollution aux oxydes d’azote », indique-t-elle. Ce périmètre délimité à l’intérieur du grand périphérique (ou rocade) de l’agglomération restera stable. « Il est le résultat de concertations préalables avec les élus, les habitants, les associations d’usagers et les acteurs économiques dont on a retenu les exigences, notamment la garantie d’un périmètre immuable », souligne Nathalie Gourdoux.

Rouen Normandie métropole (Seine-Maritime) a entrepris une démarche similaire pour définir le contour de sa ZFE-m mais l’a fait évoluer dans un second temps. En juillet 2021, la métropole normande avait circonscrit sa ZFE-m au centre-ville de Rouen puis elle l’a étendue à onze communes limitrophes à partir de janvier 2022. « On s’est basé sur les dépassements de seuils de pollution aux NOx d’abord sur la ville de Rouen, puis sur les communes de la première couronne pour y étendre la ZFE-m », confirme Cyrille Moreau, son vice-président chargé des mobilités.

Pour délimiter leur ZFE-m, d’autres métropoles comme Montpellier (Hérault) ajoutent aux dépassements de seuils de pollution aux NOx et aux particules fines, le critère de densité de leur réseau de transport public. « On a défini notre ZFE-m non seulement par rapport aux émissions polluantes du trafic routier à Montpellier, mais aussi en fonction de notre réseau structurant de transport en commun suffisamment dense pour inciter les automobilistes à se reporter vers des transports alternatifs comme le bus, le tramway ou le vélo et laisser ainsi leurs véhicules polluants », expose Julie Frêche, vice-présidente déléguée aux transports et aux mobilités actives de Montpellier Méditerranée métropole. Ainsi, la ZFE-m qui sera mise en application le 1er juillet 2022 concernera la ville de Montpellier et dix communes de la première couronne comprises dans le réseau de transport public métropolitain. La métropole va même poursuivre sa politique de densification de ses transports en commun d’ici à 2026 pour accompagner l’extension de la ZFE-m.

À partir du 1er juillet 2026, elle prévoit de l’étendre à vingt communes supplémentaires qui entreront dans un réseau de transport public et de mobilité active (réseau express vélo) qu’elle compte considérablement étoffer d’ici là. Et pour favoriser au maximum le report modal des automobilistes sur son réseau de transport en commun, la métropole le rendra gratuit fin 2023 pour tous les habitants. « Notre stratégie ZFE-m est fondée sur la progressivité, la lisibilité et la cohérence de son périmètre, en concertation avec les élus locaux et les acteurs de la logistique urbaine », relève Julie Frêche.

Restriction de circulation

Pour planifier au sein de leurs ZFE-m le calendrier progressif des restrictions de circulation, les métropoles suivent la réglementation sur la classification des véhicules en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques, déterminée par l’utilisation de vignettes Crit’Air ou certificats de qualité de l’air (de Crit’Air 5 pour les plus polluants à Crit’Air 1 pour les moins polluants). La plupart privilégient d’abord l’interdiction de circulation des véhicules professionnels, utilitaires légers et poids lourds, les plus polluants. « On interdit depuis janvier 2020 dans notre ZFE-m, la circulation des véhicules professionnels non classés, Crit’Air 5 et 4, car ils représentent 50 % de la pollution automobile », illustre Jean-Charles Kohlhaas, vice-président délégué aux déplacements, à l’intermodalité et à la logistique urbaine du Grand Lyon (Rhône).

En règle générale, les métropoles tentent de suivre, peu ou prou, le calendrier progressif de restriction de circulation des véhicules polluants étendu aux véhicules particuliers, préconisé par la loi d’orientation des mobilités (LOM) et la loi Climat et résilience. « On interdira les véhicules particuliers non classés, Crit’Air 5 et 4 à partir de septembre 2022 », révèle Cyrille Moreau. Alors que Toulouse métropole a choisi d’instaurer cette interdiction à partir du 1er janvier 2023, en se donnant un palier intermédiaire d’exclusion des véhicules professionnels Crit’Air 4 en septembre 2022. Mais toutes les métropoles visent le 1er janvier 2024 comme échéance d’interdiction de circulation de l’ensemble des véhicules Crit’Air 3 conformément à la loi d’orientation des mobilités (LOM). Objectif commun : sortir du diesel à l’horizon 2026-2028 pour se débarrasser des véhicules polluants en ville.

En attendant, chaque métropole assortit les restrictions de circulation dans sa ZFE-m d’un certain nombre de dérogations pour des métiers spécifiques (engins de chantier, bennes à ordures…) et même pour les petits rouleurs. « Les automobilistes qui présentent une assurance de moins de 8 000 km par an pourront circuler dans la ZFE-m, quelle que soit la catégorie de leurs véhicules », révèle Julie Frêche. Chaque métropole définit également son budget d’aide à l’achat de véhicules plus propres (Crit’Air 1 et 2) pour les automobilistes concernés par les restrictions de circulation dans leur ZFE-m. Ces aides locales sont en général cumulables avec celles de l’État, qui offre une prime à la conversion et un bonus écologique. En attendant que ce dernier mette en place un système de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (Lapi) en 2023, les métropoles adoptent en général la première année des contrôles de police aléatoires et pédagogiques des automobilistes dans leur ZFE-m. Ensuite, les contrevenants s’exposent à des amendes de 68 euros pour les utilitaires et les véhicules particuliers et de 135 euros pour les poids lourds.