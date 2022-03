Le futur méthaniseur du bassin parisien en quête de biodéchets

Déchets

L’Agence métropolitaine des déchets ménagers, le Syctom, et le syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France, le Sigeif, ont attribué à la société Paprec la concession d’un futur méthaniseur, le 21 mars dernier. Il devrait traiter 50 000 tonnes par an de biodéchets. Mais sur les 82 communes du Syctom, rares sont celles qui pratiquent déjà la collecte séparée…

Gestion des déchets