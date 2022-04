Le climat n’attendra pas

[EDITO] Changement climatique

Publié le 01/04/2022 • Par Romain Mazon • dans : France

Changement climatique, souveraineté énergétique… qu'on se tourne vers les programmes des candidats à l'élection présidentielle ou que les conséquences de la guerre en Ukraine prennent le pas, force est de constater qu'en France, l'ampleur de l'urgence climatique n'est pas prise en compte, les élus peu formés. Il est impératif de pallier ces lacunes !

On est en 2022, et nous n’avons pas tous pris conscience de l’ampleur de l’urgence climatique. La campagne présidentielle aurait pu être l’occasion d’un vaste débat de société. Las, pour le Réseau action climat, qui fédère des associations luttant contre les causes du changement climatique, seuls deux candidats passent le « crash test » de l’ambition écologique : ­Yannick ­Jadot et Jean-Luc ­Mélenchon. Suit ­Fabien ­Roussel. Mais ­Emmanuel ­Macron, ­Marine Le Pen, ­Valérie ­Pécresse et ­Eric ­Zemmour sont très loin du compte (1).

Maelström

La guerre en ­Ukraine a définitivement faussé le débat, le repositionnant sur les questions de souveraineté énergétique. Si l’on parle d’une baisse des consommations pour s’affranchir du gaz russe, on évoque aussi la prolongation d’une centrale à charbon… Une urgence chasse l’autre.

Dans ce maelström, les collectivités tracent un chemin, bien conscientes qu’elles portent, en fait, la grande majorité des mesures à prendre. Elles ne manquent pas d’idées pour flécher les financements, attribuer des ressources, répartir les rôles… Le prochain gouvernement n’aura qu’à se servir pour déclarer la mobilisation générale du pays.

Formation

A condition que l’ensemble des acteurs publics soient en mesure de maîtriser ces dossiers, dans leur complexité et leur transversalité, ce qui exige de solides connaissances. On est loin du compte, et l’atomisation du paysage local n’aide pas à enclencher un mouvement de fond.

Le débat que nous avons organisé avec Intercommunalités de ­France (2), autour du spécialiste du changement climatique Jean-­Marc ­Jancovici, a montré l’ampleur de l’enjeu. Il propose de mobiliser 1 % du budget des collec­tivités pour former élus et agents aux problématiques climatiques. 1 % c’est sans doute trop, mais la clé est bien là, quand moins de 3 % des élus locaux font valoir leur droit à la formation ! Anne ­Terlez, vice-présidente de l’agglo Seine-Eure, n’hésite pas à avancer une obligation de formation pour les élus locaux. Vu l’urgence, ce changement de braquet n’a rien de choquant.