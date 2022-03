Comment lutter contre l’abandon des animaux domestiques ?

Animaux

Publié le 30/03/2022 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles prévention-sécurité

Réponse du ministère de l’Agriculture et de l’alimentation : Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a fait de la lutte contre les abandons des animaux de compagnie l’une de ses priorités et a ainsi présenté en décembre 2020 un plan d’action en trois volets. Le premier volet s’inscrit dans le cadre du plan de Relance national qui a permis de dédier une enveloppe de 20 millions d’euros (M€) à la lutte contre les abandons dont 14 M€ dédiés aux investissements dans les refuges et aux campagnes de stérilisation.

Dix mois après ce lancement, les mesures d’accompagnement des refuges et associations de protection des animaux de compagnie ont ainsi permis d’accompagner 329 projets de modernisation comme de stérilisation. Alors que près de 90 % des fonds ont déjà été engagés, le Président de la République vient d’annoncer le 4 octobre 2021 un réabondement de l’enveloppe initiale à hauteur de 15 M€ supplémentaires.

Les aides sont attribuées pour l’achat de matériel, la prise en charge des frais vétérinaires, la rénovation et la modernisation des installations ou des locaux. Des projets de stérilisation des populations de chats errants, qui sont pour certains conduits par des petites associations sans refuge, ont ainsi également été soutenus.

Un soutien a, par ailleurs, été attribué à cinq associations ou fondations de protection animale œuvrant au niveau national afin qu’elles soutiennent la structuration et la professionnalisation des associations locales.

Un autre axe du plan de Relance consiste en la création d’une aide à l’accessibilité aux soins vétérinaires pour les animaux des personnes les plus démunies, avec l’aide de la profession vétérinaire qui s’est organisée en association nationale, déclinée dans chaque région, sous le nom de « Vétérinaires pour Tous ». Cette mesure encore en cours de déploiement s’appuie également sur les services sociaux et sur les étudiants des écoles nationales vétérinaires.

Enfin, le plan de Relance permet la mise en place de l’observatoire de la protection des carnivores domestiques qui a pour objectif d’orienter les politiques publiques relatives aux carnivores domestiques. Dans un premier temps, l’observatoire a pour mission d’objectiver le nombre d’abandons en France et de les caractériser pour mettre en place des actions de lutte contre ce phénomène.

Le plan de lutte comprend trois volets :

l’un a pour ambition d’œuvrer à la responsabilisation des futurs acquéreurs d’animaux de compagnie. À cette fin, la vente d’un chien ou d’un chat dans un véhicule, actuellement possible sous certaines conditions, sera interdite. En outre préalablement à toute nouvelle acquisition d’un animal de compagnie, l’acquéreur devra remettre au cédant son certificat de connaissances, attestant d’un niveau de connaissance suffisant pour la prise en charge durable de l’animal. Cette nouvelle obligation, dont les modalités devront encore être précisées est inscrite dans la loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes promulguée le 30 novembre 2021 ; Ce même texte reprend un autre des engagements du ministre, à savoir le fait d’assurer un meilleur encadrement des cessions sur internet. Sans attendre l’issue des débats le ministre de l’agriculture et de l’alimentation avait encouragé la rédaction de la charte d’engagement en faveur de la protection et du bien-être des animaux de compagnie faisant l’objet d’une transaction via une plateforme de vente en ligne. Ces nouvelles dispositions sont à présent inscrites dans la loi et ont pour objectif de sensibiliser les cédants comme les acquéreurs et d’empêcher toute publication d’une annonce non conforme.

la sensibilisation est nécessaire dès le plus jeune âge. Aussi un fascicule à destination des élèves d’élémentaires est en cours de rédaction en lien avec le ministre de l’éducation nationale et les vétérinaires ;

enfin, le dernier volet est le renforcement des sanctions. La loi susmentionnée propose un renforcement des sanctions en cas de maltraitance et étend l’habilitation aux contrôle d’identification aux gardes champêtres et policier municipaux, deux mesures également souhaitées par le ministre en décembre 2020. Les défauts d’identification des chats sont également passibles d’une contravention de 750 € depuis le 21 décembre 2020 (décret n° 2020-1625).