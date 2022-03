Les archivistes itinérants, ces inconnus qui veulent sortir de l’ombre

Archives

Publié le 30/03/2022 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France, Toute l'actu RH

L’Association des étudiants et diplômés en archivistique d’Angers a mis en ligne le 28 mars une étude sur les archivistes itinérants. Un coup de projecteur sur un mode d’exercice du métier, par lequel commencent beaucoup de jeunes pour entamer leur parcours professionnel.

« On a tendance à nous oublier dans les greniers ou les caves (qui sont souvent nos lieux de travail), donc on se fait assez facilement enfermer dans les mairies », peut-on lire dans les témoignages d’archivistes ayant participé à l’enquête menée par l’Association des étudiants et diplômés en archivistique d’Angers (AEDAA )(1). Une expérience qui n’est pas unique dans les verbatim recueillis lors de l’enquête, et qui en dit long sur l’invisibilité de ces professionnels.

L’angle mort de la profession

Publiée le 28 mars, cette enquête vise à cerner le profil et le parcours de ces archivistes, qui, comme l’indique leur appellation, sillonnent leurs territoires pour traiter les masses documentaires de communes, d’intercommunalités, ou d’établissements publics divers et variés, qui n’ont ...