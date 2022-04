Quand les collectivités vendent du « REV »

De nombreux départements et métropoles ont pour projet d’aménager des voies cyclables à haut niveau de services. Ces réseaux express vélo, dits REV, nécessitent une grande coordination entre collectivités et des travaux d’ingénierie.

L’annonce des quelque 650 kilomètres de la région Île-de-France a marqué les esprits l’année dernière. Puis ont suivi les 130 kilomètres de l’Eurométropole de Strasbourg (Bas-Rhin) et les 250 kilomètres des treize lignes lyonnaises (Rhône). Et ce ne sont pas les seules, puisque Rennes (Ille-et-Vilaine) ou Toulouse (Haute-Garonne), pour ne citer que ces métropoles, ont aussi pour projet de déployer un réseau express vélo – communément appelé « REV » – pour développer la pratique grâce à un réseau sécurisé et sans discontinuité. Si ces aménagements sont communs dans les pays du nord de l’Europe, il a fallu attendre 2020 et les vingt-deux premiers kilomètres de Chronovélo, à Grenoble (Isère), pour que les projets se multiplient en France. « De la même manière que la France a trouvé un intérêt à tracer des autoroutes, celui des REV est d’attirer les cyclistes avec des aménagements sécurisés et plus de confort de circulation », explique Catherine Pilon, secrétaire générale du Club des villes et territoires cyclables. « Cela apporte une forte visibilité à la pratique du vélo. Et tous ces réseaux visent à desservir le centre-ville mais, aussi, à faire circuler en dehors, de banlieue à banlieue. »

Aménagement de pistes cyclables

Concrètement, il s’agit d’aménager des pistes cyclables isolées du trafic routier par des séparateurs qui protègent les usagers, avec un éclairage adapté et une largeur de voies confortable. Sans oublier d’assurer la continuité des itinéraires. S’il n’existe pas de normes en France pour ces aménagements, les collectivités se sont appuyées sur les exemples nord-européens et les guides et fiches édités par le Cerema. Reste, ensuite, à coordonner les travaux sur le terrain. Le vote d’un budget de 100 millions d’euros à l’échelle du mandat a ainsi permis d’accélérer le dossier strasbourgeois. « Nous sommes partis d’un schéma directeur et d’échanges avec les associations d’usagers », explique Alain Jund, vice-président de l’Eurométropole en charge des mobilités. « J’ai rencontré les trente-trois maires de la métropole, ce qui était encore difficile à envisager il y a cinq ans. Il y a eu une prise de conscience que le vélo n’était pas seulement pour les écolos-bobos, mais bien un mode de déplacement comme un autre. »

À Lyon, chaque consensus avec les maires a été gravé dans le marbre pour dessiner un tracé et les treize lignes qui doivent toutes relier différentes communes en traversant Lyon. Pour accélérer le déploiement d’un réseau qui était une promesse de campagne, le nouvel exécutif a sollicité son bureau d’études interne, sous la direction de la maîtrise d’ouvrage, pour les études techniques et de faisabilité du premier tronçon (900 mètres sur le quai Claude-Bernard) dont les travaux ont commencé en mars 2022. « Nous avons réalisé du travail de benchmark pour voir quels séparateurs utiliser, pour quels aménagements… On s’appuie aussi sur les recommandations du Cerema (ndlr : qui conseille un minimum de 2,5 mètres de largeur pour chaque piste). On veut être au-delà des normes, soit plus de 4 mètres de largeur quand on peut. En tout cas, ne presque jamais descendre sous les 3 mètres », explique-t-on à la métropole de Lyon.

Mille-feuille administratif

Au-delà des questions techniques se trouve aussi celle du « mille-feuille administratif », selon Catherine Pilon. « Les maîtres d’ouvrage ne sont pas toujours seuls à décider puisque la voirie est, selon les endroits, de la compétence des communes ou des départements. Cela peut prendre du temps sur la décision ». En Ille-et-Vilaine, justement, deux projets – complémentaires – sont en phase de développement : le REV de la métropole rennaise et le réseau du département. « Au département, nous n’organisons pas les déplacements mais on gère les routes », rappelle Schirel Lemonne, conseillère départementale déléguée au plan vélo. « Or, les routes ne sont pas que pour les voitures. Depuis 2018-2019, nous avons réfléchi à un réseau vélo à haut niveau de service afin d’augmenter la part modale. Le but est de flécher les endroits à relier. » C’est ainsi que les axes structurants ont été privilégiés. « Nous allons assurer des liaisons vers les gares et créer de vraies infrastructures mais sans forcément assurer de liaisons entre toutes les communes », souligne-t-elle encore, expliquant aussi s’appuyer sur « un Pacte mobilité 2025, fort de 70 millions d’euros alloués au vélo, et que les intercommunalités, toutes AOM de leur territoire, ont signé. » Quant à la coordination avec Rennes, elle fait aussi l’objet d’une participation financière : « 10 millions ont été fléchés vers la métropole afin de faire des liaisons avec nos pistes. Nous avons un rôle de coordination et d’animation ».

La sécurité et la continuité d’un réseau réclament, souvent, de lourds travaux. Ces derniers ont justement décidé Strasbourg à engager 100 millions d’euros. « Nous avons des problèmes de franchissement par exemple », explique Alain Jund. « 22 millions d’euros environ seront consacrés à des ouvrages d’art. Notre réseau, Vélostras, prévoit également un contournement du centre-ville, piéton, pour éviter les conflits d’usage. De même, nous devons fluidifier un réseau déjà dense. Il nous faut des axes secondaires qui irriguent de façon plus fine notre territoire. »

Séparer les flux

À Lyon, d’autres contraintes demandent de s’adapter : sur le premier tronçon en travaux, il faut ainsi composer avec une voie de tram et ne pas trop empiéter sur le trottoir (pourtant large) pour ne pas abattre les nombreux arbres. S’il faut donc, au maximum, séparer les flux, il y aura quelques rares cas où la piste cyclable empruntera une voie de bus (quand celle-ci est peu fréquentée) ou les voies vertes. En Ille-et-Vilaine, ces dernières font aussi l’objet d’études pour voir la possibilité, ou non, de les utiliser. Reste, enfin, la question du foncier, qui réclame souvent des négociations en amont. « C’est souvent compliqué de travailler avec la SNCF. On a treize gares et il faut négocier point par point pour avoir un bout de terrain », souligne Alain Jund. « Pour le foncier, on fait en fonction de chaque piste. On fait des enquêtes publiques, de la même manière qu’un projet routier. Si besoin, les communes devront faire des acquisitions », ajoute Schirel Lemonne. À Lyon, la maîtrise d’ouvrage est même partagée avec l’AOM lyonnaise, le Sytral, pour les aménagements à venir autour des nouvelles lignes de tram.

Reste, enfin, à bien identifier le réseau pour qu’il soit reconnaissable. À Lyon, les principaux carrefours présenteront ainsi les différentes directions et chaque ligne aura une couleur dédiée. Des panneaux indiqueront aussi qu’on se trouve sur les Voies lyonnaises, nom attribué au réseau. Car, là aussi, la sémantique a son importance. Si, à Paris, le terme RER-V (qui rappelle le RER ferroviaire) a été un déclencheur pour convaincre de nombreux élus, les Lyonnais ont préféré, eux, un terme plus doux. « Réseau express, cela donne l’image de rapidité et, donc, pas forcément de sécurité alors que notre objectif est aussi de faire venir des familles », résume Fabrice Bagnon, vice-président à la métropole. L’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas encore adopté de nom, devra bien le choisir : même au niveau sémantique, chaque territoire a ses particularités.