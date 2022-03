Election présidentielle

Campagne, banlieues : si loin, si proches

Publié le 31/03/2022

Fox_Dsign - Adobe Stock

A l'approche de l’élection présidentielle, la problématique des « fractures territoriales » s’invite dans la campagne. Contrairement à 2017, il n’est plus question de métropolisation. Eric Zemmour, Marine Le Pen et Valérie Pécresse préfèrent opposer la “France des campagnes” à la “France des banlieues” même si chercheurs et spécialistes des collectivités s’accordent à dire que ce clivage est trop simpliste.

