Forts de leur action pendant la pandémie, les CCAS demandent des moyens

Congrès de l’Unccas 2022

Publié le 29/03/2022 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la une, France

A dix jours du premier tour de la présidentielle, les élus responsables des centres communaux et intercommunaux de l’action social se retrouvent. Et les demandes aux candidats se préparent...

Pour les élus de 2020, c’est le premier congrès. Ces 29 et 30 mars, à la Cité des sciences de Paris, l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action social (Unccas) reprend l’organisation, en présentiel, de son congrès annuel et réunit plus de 800 personnes. Même si les nouveaux élus ont déjà la casquette CCAS depuis près de deux ans, on parle bien « début de mandat » dans les allées et sur scène. L’imminence de l’élection présidentielle n’y est pas pour rien.

Le 30 mars, les représentants des douze candidats défileront d’ailleurs à la tribune pour répondre aux quatre questions qui leur ont été posées :

Les politiques sociales communales et intercommunales, supplétifs de l’Etat ? Oui, non, mais encore ?

Autonomie, grand âge, handicap : quels sont les enjeux sur le plan économique et social ?

Entre solidarité et émancipation, comment garantir à nos jeunes un avenir meilleur ?

De l’hospitalité à l’accès aux droits, le CCAS est plus que jamais une « terre d’accueil » : qu’en pensez-vous ?

Avec la crise Covid, les élus locaux ont prouvé qu’ils étaient indispensables dans la gestion de crise. Détection des personnes fragiles dès les premiers jours du confinement, portage des repas, distribution alimentaire, gestion des centres de vaccination… Les CCAS et CIAS ont été sur tous les fronts depuis 2 ans. « Si la France a pu résister à la crise, c’est parce qu’elle l’a affrontée sur ses deux jambes : l’Etat et les collectivités que nous représentons », a résumé Luc Carvounas, maire (PS) d’Alfortville et président de l’Unccas.

Quels moyens ?

Mais pour continuer à agir, il faut en avoir les moyens et les inquiétudes sont vite apparues sur ce sujet. Alors que le président-candidat a annoncé 10 milliards d’économies pour les collectivités s’il était réélu, les craintes sur les finances des CCAS sont importantes. « Je suis inquiet de l’évolution des paradigmes devant nous, a déclaré Patrick Kanner, sénateur (PS) du Nord et président de l’Unccas de 1996 à 2014. Dix milliards en moins, la suppression de la CVAE, la compensation des 23 milliards de taxe d’habitation… ce ne sont pas seulement des questions de politiciens à quelques jours d’élection, ce sont aussi les moyens à disposition pour les cinq ans à venir. »

«“Aller vers”, c’est très bien, mais avec quels moyens ?, a ensuite demandé un représentant du CCAS d’Avion (18 200 hab., Pas-de-Calais). On a déjà de nouveaux publics qui toquent à notre porte, les travailleurs pauvres qui ne savent pas comment finir le mois. » Alors comment faire plus ?

Face à la baisse des dotations que subissent déjà les CCAS, « il faut être inventif et trouver des financements externes », explique de son côté Mathilde Roy, maire adjointe (LR) d’Amiens.

Lutte contre le non-recours

Cette problématique d’aller au-devant des populations fragiles est souvent revenue dans les échanges comme une nécessité pour les CCAS. « La crise sanitaire a amplifié et parfois révélé ce besoin », a assuré Hélène Geoffroy, maire (PS) de Vaulx-en-Velin (47 300 hab.,Rhône) « Beaucoup de services ont arrêté l’accueil sur place des personnes pendant le confinement, les service de la préfecture, de la CAF, la CPAM… Cela a dégradé l’accès aux droits. Nous, dans notre CCAS, nous nous sommes retrouvés à régler des problématiques encore plus prégnantes. Le numérique n’est pas accusé en temps que tel, mais il faut repartir faire du porte-à-porte pour aller chercher les personnes et éviter le non-recours. »

« On parle souvent de la fraude, mais le vrai sujet des prestations sociales c’est le non-recours », a complété Louis Schweitzer. Le président du comité national d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté souhaite ainsi l’expérimentation de « territoires zéro non-recours » sur le modèle des territoires zéro chômeur de longue durée. Une proposition qui n’a pas déclenché l’enthousiasme.

Tous les participants ont néanmoins reconnu le besoin de mieux coopérer entre acteurs, institutionnels ou avec les associations. « Souvent, on pêche par défaut de communication », a reconnu Mathilde Roy. « Il y a une forme de dissonance entre les objectifs affichés au niveau national et la capacité des administrations d’y répondre », note pour sa part Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS et titulaire de la chaire « Territoires et mutations de l’action publique » de Sciences-po Rennes.

Aux représentants des candidats à la présidentielle de montrer maintenant qu’ils ont conscience des enjeux et qu’ils mettront les moyens nécessaires. « Quelle que soit la prochaine majorité, elle entendra parler de nous », prévient Luc Carvounas.

