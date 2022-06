Dématérialisation des services publics, où en est on ?

Replay - 5èmes Assises de la Dématérialisation

Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

Le dernier rapport de la Défenseure des droits, publié en février 2022, portait sur la dématérialisation des Services publics. Claire Hédon est venu en présenter les enseignements et les conclusions en ouverture des 5è Assises de la dématérialisation organisées par La Gazette des communes.

L’objectif fixé par l’Etat d’atteindre 100 % de services dématérialisés à fin 2022 se heurte à la capacité de l’ensemble des usagers d’utiliser ces nouveaux canaux numérique. La population exclue du numérique est aujourd’hui estimée à plus de 13 millions de Français, de tous âges et toutes conditions. Ce qui soulève des questions fondamentales quant à l’égalité d’accès aux services publics, que doivent résoudre l’Etat et les collectivités territoriales.

Le rapport de la Défenseure des droits publié en février 2022 dresse l’état des lieux des difficultés rencontrées par les usagers. Claire Hédon est revenue, en ouverture des Assises de la dématérialisation, sur les limites de la dématérialisation, et formule des propositions.

Voir ou revoir l’intervention de Claire Hédon, Défenseure des droits

