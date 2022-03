Protection de l'enfance

Sorties de l’Aide sociale à l’enfance : quel bilan de la Stratégie Pauvreté ?

Publié le 31/03/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Ermin Celikovi

Mettre fin aux « sorties sèches » de l’Aide sociale à l’enfance était l’un des objectifs de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, lancée en septembre 2018. Si elle a permis de mieux cerner le problème et de mettre en lumière le public fragile des jeunes majeurs, ses résultats concrets sont plus difficiles à cerner.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Enfance et famille

Protection de l'enfance