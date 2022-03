Accueil

Accueil de déplacés ukrainiens : une instruction appelle les collectivités à l'effort

Guerre en Ukraine

Accueil de déplacés ukrainiens : une instruction appelle les collectivités à l’effort

Publié le 29/03/2022 • Par Rouja Lazarova • dans : Documents utiles, France

Une instruction co-signée par les ministres déléguées à la citoyenneté et au logement a été envoyée aux préfets de région et de département. Elle détaille l’hébergement et le logement des réfugiés ukrainiens. Les collectivités sont appelées, dans certains cas, à financer le logement et l’accompagnement social.

