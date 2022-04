Décharges littorales : un plan national pour les éradiquer

Jusque parfois dans les années 2000, les déchets étaient envoyés dans des décharges. Sur les zones littorales, ces sites, grignotés par l’érosion côtière, relarguent les déchets en mer. Un plan d’action a été décidé pour y remédier. Suffisant pour endiguer cette pollution ?

Le 11 février, lors du sommet mondial sur les océans (One ocean summit) à Brest, le président de la République a pris l’engagement d’effacer les décharges littorales. Dans les dix ans, l’État s’engage à résorber les cinquante-cinq décharges littorales à fort risque de relargage des déchets en mer, à cause de l’érosion marine. Vingt-deux d’entre elles se situent en région Bretagne, en particulier dans les Côtes-d’Armor, et quatorze Outre-mer. Situées à moins de 100 m du trait de côte, elles ont été identifiées par le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières ...