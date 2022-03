Un livre blanc pour une action publique durable et responsable

SERVICE PUBLIC

Publié le 29/03/2022 • Par Emeline Le Naour • dans : Documents utiles, France, Toute l'actu RH

Le Cercle des territoriaux a publié, lundi 28 mars, un livre blanc à destination des collectivités avec pour objectif de construire "une action publique durable et responsable". De l’intérêt général au bien commun en passant par les rapports économiques entre usagers et services publics ou encore l'attractivité, le document, issu d'un travail collectif, propose un questionnement d'ensemble.

Mener une réflexion autour de l’action publique. C’est l’objectif que se sont fixés les auteurs et contributeurs d’un livre blanc dédié à la question. Le guide, élaboré par les membres du Cercle des acteurs territoriaux, un think tank tourné vers « la compréhension et l’anticipation des impacts des mutations de la société et des évolutions législatives sur l’action publique ».

Dans le document d’une vingtaine de pages (voir en référence), les auteurs interrogent six axes pour mieux appréhender la notion d’action publique.

De l’intérêt général au bien commun, glissement sémantique ou évolution de la société

Partant du constat que les missions de service sont abordées sous l’angle « de la forme et pas du fond ou de leur finalité », les auteurs préconisent tout d’abord le questionnement : « Quelle est la finalité de notre action ? Est-il possible de faire évoluer nos missions ? Pouvons-nous envisager de faire muter notre propre système institutionnel ? »

Et de citer l’exemple de certaines strates territoriales comme les intercommunalités ou les syndicats mixtes « auxquelles s’ajoutent tous ceux qui souffrent d’un manque de lisibilité de leur action, de clarté de leurs compétences. Tous devraient régulièrement se remettre en question pour savoir s’ils sont toujours en adéquation avec les attentes du moment et quelle est la réelle efficacité de leur action ».

L’attractivité et l’autonomie de la fonction publique

Ce deuxième axe se concentre sur l’attractivité. « Les services publics ont une valeur d’attractivité, de compétitivité, mais ils ne savent pas bien la mesurer ou la rendre visible », estiment les auteurs. Pour eux, à l’heure du fonctionnaire bashing il est essentiel « de communiquer sans complexe sur les métiers du service public, sur les impacts du pilonnage de la fonction publique par les élus, sur la différence de nos organisations, sur leur mode de fonctionnement, sur ce que veut dire ‘être fonctionnaire’ aujourd’hui ».

La question de la responsabilité sociale d’une collectivité et sa compatibilité avec le projet politique

Après la crise sanitaire et le rôle des collectivités dans sa gestion, le Cercle des territoriaux estime que la légitimité du temps politique et le champ de la responsabilité des institutions et de leurs élus est à questionner : « Emprunter le chemin de la responsabilité sociale, c’est accepter d’être dans une démarche d’intelligence collective qui ne peut exister sans intelligence individuelle. C’est intégrer cette responsabilité comme un élément structurant du projet d’administration en adéquation avec le projet politique ».

Comment envisager les rapports économiques entre usagers et services publics

Face notamment à « un public et à des besoins de plus en plus importants et divers, et face à des citoyens de plus en plus consommateurs », les auteurs interrogent également la priorisation politique et la gestion des services publics. Un débat qui a sa place et questionne tant sur « la quantité et qualité des services publics, que sur leur coût, le rôle des collectivités, sur l’orientation et la régulation des consommations ou encore les financements ».

Comment conserver le lien à l’intérieur des collectivités à l’aune du télétravail

La mutation des organisations de travail que l’on a pu observer durant les deux dernières années ne doit pas faire oublier la dimension du lien humain, préviennent les auteurs. Ainsi, « la gestion de la diversité, des acteurs, du temps, des outils, particulièrement du numérique, est un défi structurant en termes de management et de gouvernance. Avec cet enjeu majeur de parvenir à préserver des organisations à visage humain, à donner du sens (sans parfois en recevoir), à intégrer la dimension collective et cette indispensable appartenance à l’égard de son organisation ».

Redéfinir le périmètre de l’action publique

Enfin, le dernier axe de réflexion développé dans ce livre blanc, s’attache aux mutations des organisations. « Il est temps de parier sur l’intelligence collective de territoire avec des administrations protéiformes qui s’adapteront dans leurs procédures, déploiement de compétences, modalités d’actions et de services rendus à chaque nouvelle urgence », interpellent les auteurs. Ils misent notamment sur des « administrations qui s’allègeront et expérimenteront en s’appuyant sur l’évaluation ». Non sans interroger le rôle du binôme élu-DGS.