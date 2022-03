« Attirer et recruter des ingénieurs est problématique »

[INTERVIEW] - AITF

Dans une interview accordée mi-mars à la Gazette des communes, Vincent Bimbard, nouveau président de l’Association des ingénieurs et ingénieurs en chef territoriaux de France (AITF) depuis le 1er janvier, développe les sujets sur lesquels il souhaite interpeller le prochain gouvernement.

Quelle est votre feuille de route pour cette année ?

Il s’agira de mettre l’accent sur la place de l’ingénierie publique dans les territoires et l’importance de l’expertise des ingénieurs dans les collectivités territoriales. Celles-ci ont des difficultés à recruter parce que les salaires proposés ne sont pas assez attractifs. J’ai vu des ingénieurs du privé, de Veolia par exemple, candidater, mais avec un salaire 50 % au-dessus de ce qu’on peut payer. Et c’est bien dommage de ne pas pouvoir aller plus loin dans le processus de recrutement à cause de cela. Parce qu’un bon nombre d’ingénieurs issus du privé, conscients de l’importance de leur action sur les enjeux climatiques notamment, se tournent, en quête de sens, vers ...