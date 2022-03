Accueil

En 2022, les acheteurs publics plus touche-à-tout que jamais

Publié le 28/03/2022 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu juridique, France

Traditionnel rendez-vous printanier des acheteurs publics, le code pratique de la commande publique 2022 est sorti de presse. Dans cette édition 2022, « La Gazette » a enrichi ses pages de jurisprudences, d’annotations et de commentaires signées par Jérôme Michon, président de l’Institut de la commande publique et professeur en droit des marchés publics et privés à l’Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie. Un outil indispensable pour les acheteurs publics, shivas des temps modernes.

