L’insertion des jeunes de banlieue par le sport, un champ en pleine expansion

« Notre but est de professionnaliser l’accompagnement sociosportif »

Beadoum Naoutem Jato, administrateur et responsable Ile-de-France de l’Agence pour l’éducation par le sport (Apels)

« J’ai été chargé de projet en centre éducatif fermé de la protection judiciaire de la jeunesse, mais je suis aussi éducateur sportif et je préside un club de foot, Torcy Futsal. Ce sont ces expériences combinées qui m’ont amené à travailler sur l’insertion par le sport. Aujourd’hui, on arrive au bout d’un cheminement : depuis 2015, le travail de l’Apels et de chercheurs a fait prendre conscience que le sport est un vrai outil de reconstruction. Des entreprises sont venues collaborer avec nous et, depuis, 945 jeunes ont été insérés en apprentissage, dont plus de 500 dans la banque.

Quant aux 150 coachs d’insertion par le sport déjà formés, certains sont en clubs ou prestataires et nous en avons internalisé d’autres. Ce sont souvent des éducateurs sportifs ou spécialisés, et des médiateurs, mais aussi un ambulancier, un taxi… Tous ont un parcours sportif étoffé et aiment donner du temps aux autres. Nous voulons former aussi des agents de collectivité. Notre but est de professionnaliser cette activité d’accompagnement sociosportif qui consiste à convaincre les jeunes que leurs compétences dans le sport – respect des objectifs et horaires, sens du collectif… – sont transférables. »

Contact : Bnaoutemjato@apels.org