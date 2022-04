Election présidentielle - Enquête Gazette 3/3

Fonctionnaires et contractuels : mêmes attentes vis à vis des candidats à la présidentielle ?

Publié le 01/04/2022 • Par Alexandre Léchenet Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

jozefmicic - stock.adobe.com

Ils sont souvent mis en opposition, mais titulaires et contractuels ne se distinguent pas tant que cela s'agissant de leurs attentes vis-à-vis des candidats à l'élection présidentielle. La Gazette des communes les a sondés et deux sociologues, Aurélie Peyrin et Jérôme Grolleau, analysent leurs réponses.

