Etre à l’écoute des familles endeuillées, ça s’apprend

Compétences

Publié le 06/04/2022 • Par Sarah Boucault • dans : Actu expert santé social, France, Toute l'actu RH

Des villes forment leurs agents à l’accompagnement au deuil, pour savoir réagir face à des usagers dont un proche vient de décéder.

Chiffres-clés Cible : agents de l’état civil, du service des cimetières ou d’Ehpad. Objectif : accompagner les publics en deuil ou en fin de vie. Durée : 2 ou 3 jours selon les villes. Contact : Ambroise Ramelli, responsable national du pôle « démocratie, citoyenneté et éthique publique » au CNFPT - Inset de Nancy, ambroise.ramelli@cnfpt.fr

Farid Idjellidaine, 47 ans, est, depuis quatre ans, agent d’accueil dans les cimetières nantais. Il se tient aux côtés des familles et met les registres à jour. En décembre 2021, il a bénéficié d’une formation d’accompagnement au deuil. « Je n’en avais jamais suivi alors qu’on voit des familles en deuil toute la journée, s’étonne-t-il. Nous sommes leurs oreilles, nous compatissons à leur douleur, il ne faut pas trop être “éponge”. »

Gestion des émotions

Pour ces deux journées de formation, Claudine Bahon a été choisie par Nantes métropole (24 communes, 7 500 agents, 656 200 hab., Loire-Atlantique) par le biais du Centre de formation et de recherche à la relation d’aide et de soins (1), pour former huit agents (cinq de l’état civil, et trois de l’administratif ou du service aux cimetières).

« La gestion des émotions et le cadre de travail sont essentiels pour bien accueillir, affirme la formatrice. C’est insupportable, quand une personne vient déclarer un deuil, d’entendre les collègues rire ou se raconter leur week-end. Deux à quatre millions de Français sont en deuil chaque année et 20 % ont des complications dues à une carence d’accompagnement. Il ne faut jamais être dans le jugement. Quelqu’un qui ne pleure pas peut être en état de choc. Tout est anesthésié, y compris les émotions. »

Amélie Robisson, conseillère en formation, chargée du territoire de la Creuse au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a mis en place cette formation en 2021 en Nouvelle-­Aquitaine. « Les agents d’état civil ou les secrétaires de mairie ne trouvaient pas facile d’accueillir ces familles, explique-t-elle. Ils redoutaient ces moments et se sentaient démunis face aux différents rites et religions. C’est délicat, on ne veut pas blesser. La formation permet d’échanger avec les collègues et de vider son sac. »

Offre nationale

En Haute-Vienne, dix agents d’état civil se sont inscrits en 2021. En 2022, plusieurs formations de ce type sont prévues, notamment à Pau ou à Blois. « Une offre nationale est proposée pour l’accueil des publics en situation de deuil. De plus, des stages sont conçus localement, par les régions et nous les intégrons ensuite dans l’offre nationale, indique ­Ambroise ­Ramelli, responsable national du pôle “démocratie, citoyenneté et éthique publique” au CNFPT - institut national spécialisé d’études territoriales de Nancy. Nous avons des pistes de travail, des webinaires de sociologie et psychologie du deuil. » De 2019 à 2021, 124 stages sur le deuil, proposés par le CNFPT, ont été organisés dans la fonction publique territoriale, à destination de tous les agents, depuis l’état civil au funéraire, en passant par la petite enfance, la police municipale et l’accompa­gnement des personnes âgées.